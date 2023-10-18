120 günde 309 terörist etkisiz hale getirildi: Örgüte ağır darbe

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 120 günde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, terör örgütleri ve önlenen terör eylemlerinin detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik operasyonlarda, 2'si kırmızı, 6'sı turuncu, 17'si gri kategoride olmak üzere, 309 terörist etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 1810 şüpheliden 433'ünün tutuklandığını ve 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.Diğer taraftan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntemlerini öven ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüpheliye yönelik soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/ KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 21'ini gözaltına aldı.Malatya'da ise terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.