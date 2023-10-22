Erdoğan’dan yoğun Filistin diplomasisi

Başakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Miuzzu ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rusya- Ukrayna Savaşı, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Erdoğan, Heniyye ile görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapılan görüşmede ise Gazze'deki son durum ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Erdoğan, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığına, İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.