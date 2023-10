Başkan Erdoğan’dan İstanbul’dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!

Terörle mücadele bahanesiyle, on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı öldürenler, bize topraklarımızı koruma imkanı vermediler.

Kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Mileltimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye her an hazırız. Tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır.

GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAM BATI'NIN ESERİDİR!

"Bunlar" dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD'siyle, Batı'dan bahsediyorum. Gazze'de yaşanan katliam, topyekun Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri desteği, insan hakları gibi şeylerle örtemeye çalışmaları komedidir. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi, Batı'nın bu sinsi taktiği deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımızda çıkarılan ciğeri 5 para etmez teröristlerin gerisinde kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. FETÖ'nün, PKK'nın gerisinde İsrail de var. Benim milletim bunları gayet iyi bilmeli. Biz ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.

İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Savaş suçlusu olarak bunu dünyaya tanıtacağız. Ama Batı'lı liderler burada ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar kadın ölmesi lazım, ne kadar çocuk ölmesi lazım ki siz ateşkes çağrısı yapın. Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, katliam yürütülmektedir.