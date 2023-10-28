Başkan Erdoğan’dan İstanbul’dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!

BİR ASIR ÖNCE ADANA NEYSE GAZZE OYDU

Halbuki bir asır önce bu millet için bu ülke için Adana ne ise Gazze'de o idi. Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze'de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı. Nereden nereye geldik. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde ihmal etmeyin muhakkak gidin mezar taşlarının üzerindeki isimlere ve şehirlere iyi bakın. Orada Balıkesirli ile Şanlıurfalı'nın olduğu gibi Gazzeli ile Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Öyle ki Çanakkale şehitleri listesinde Gazze verdiği 53 şehit ile bugün sınırlarımızın içindeki şehirlerin çoğunun üstünde yer alıyor. Ama bizi kanımız kadar, canımız kadar, sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdılar. Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar. Zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağa çevirdiler. Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının evlerini bırakıp Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığı kara günlerden o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıda bir daha asla yeni Gazze'ler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız.

Hiç şüphe yok ki Türkiye tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Aynı zamanda Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarından yana asla bitmeyecek büyük tehditlerin, büyük projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında ve hatta bunların ötesinde yaşanan hiç bir hadisenin çıkan hiç bir krizin, kurulan hiç bir ittifakın Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Ve inşallah ne diyoruz, biz buna iman etmişiz, buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır.

İSRAİL SEN BİR İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN!

Dolayısıyla biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı tevil etmekle kalmıyoruz. Onunla birlikte kendi istiklalimizi ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamid oralarla az mı haşır neşir oldu. İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın. Hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. 1947'de Gazze, Filistin buralar neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki batının her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelerek senden adeta af diliyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz mazlumlardan yanayız.

Dün Ukrayna Rusya savaşında katledilenler için timsah gözyaşı dökenler, bugün Gazze'de ölen çocuklar için sesleri çıkmıyor. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Eğer böyle bir gayret içerisindeysiniz biliniz ki bu millet ölmedi. Aynı kararlıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek biliniz ki Ortadoğu'da da oyuz.