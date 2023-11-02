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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Oğlunun arkadaşına ballı maaş bağladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Oğlunun arkadaşına ballı maaş bağladı
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta Başkan Özlem Çerçioğlu'nun çiftliğe döndü. Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'nun İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan 30 yaşındaki Cüneyt Emirhan Şahin'in yaklaşık 4 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yerden ballı maaş aldığı ortaya çıktı.


Ata Caner Çerçioğlu

Şahin'in yıllardır belediye şirketi AYBEL A.Ş.'de Genel Müdür, ayrıca diğer belediye şirketi Ay Jeotermal A.Ş.'de de müdürlük yaptığı öğrenildi. İki belediye şirketine genç yaşta müdür olan Şahin, Ege Et. A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi. Cüneyt Emirhan Şahin'in 26 yaşından beri müdürlük yaptığı ve 3 ayrı yerden ballı maaş aldığı öğrenildi.


Cüneyt Emirhan Şahin

Ayrıca Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile arkadaşı Şahin, CHP Aydın Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
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Oğlunun arkadaşına ballı maaş bağladı
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