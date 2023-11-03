İSPARK 4 yılda iflasın eşiğine geldi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kötü yönetimde içi boşaltılan iştiraklerden biri de İSPARK oldu. AK Partili yönetimin görevde olduğu 2018'de saatlik hizmet ücreti 6 TL olmasına rağmen zarar etmeyen kurumun, 11 Ekim'de saatlik ücret tarifesini 52'TL'ye yükseltmesine rağmen zarar etmeye devam ettiği ve bu durumun 4.5 yıldır yapılan fahiş yapılan zamlara rağmen devam ettiği belirlendi.İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "İSPARK'ın 2022'de faaliyet zararı 29 milyon 918 bin lira. Öz kaynaklar toplamı ise maalesef eksi 17 milyon 594 bin lira. Hukuken, teknik olarak iflas durumunda. Bu şirketin 2022 yılı sonu itibarıyla 308 milyon 622 bin lira da borcu bulunuyor" dedi.