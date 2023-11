‘Dünya beşten büyüktür’ sözü anlaşılmaya başlandı

sistem çözüm üretmemek üzerine kurulu. İsrail'in toprak ilhakları ve işgalleri karşısında 100'ün üzerinde BM kararı var. BMGK'da yüzlerce ülke bir şey söyleyecek. Bir tane ülke karşı çıkacağı zaman bunu uygulamayacaksınız. Böyle bir sistem olmaz. BM'nin dünyanın hiçbir yerinde bir tane bile savaşı çözebildiği mümkün değil. Dünyada barışı sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması için gayret sarf etmemiz lazım. İsrail'e destek olanlar süratle yalnızlaşacaktır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Eninde, sonunda bu savaş suçunun hesabını verecekler. Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası platformlarda ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' tezi herkes tarafından gözlerine giren bir gerçek olarak anlaşılmaya başlanmıştır. BM'deki sistem iflas etmiştir, çöp tenekesine atılmıştır, insanlığın hayrına yeni bir sistem inşa edilmesi zaruridir, elzemdir.İsrail bilerek her birisini detaylı bir şekilde planlayarak bu saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'de masumları topluca imha etmek, belli aileleri tespit ederek yok etmek barbarlık ve açık bir savaş suçudur. 20'nin üstünde hastanenin hiçbir şekilde fonksiyonlarını icra edemez hale gelmesi öyle tesadüfen olmuş işler değil. Amerika'nın İsrail'i katliama teşvik etmesi de unutulmayacak bir suçtur.Üzülerek ifade ediyorum ki, başta Batılı ülkelerin bir kısmı olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'den daha fazla İsrailci olduğunu da gördüm. El-Ehli Hastanesi'nin bombalanmasından dahi rahatsızlık duymayan meclis başkanlarının olduğunu gördüm. Bu insanlık adına utanç verici bir şey. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri giremiyorsa orası tamamen insafsızların insafına terk edilmiş demektir..Biz Filistin topraklarında 4 asır hükümran olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Bu dönemde hiçbir din, mezhep kavgası, hiçbir etnik çatışma olmadı. Osmanlı Filistin'de barış düzeni kurmuş. Her insanı Allah'ın kulu olarak kabul etmişler ve bütün milletlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu fikriyle hareket etmiş. Böyle davranırsanız barış, huzur gelir.İsrail'in bugün en büyük gücü askeri potansiyeli, medya desteği ya da dünyanın her yerinde hakim oldukları maddi destek değil. Amerika'nın ortaya koyduğu sınırsız destek de değil. İsrail'in en büyük gücü İslam ülkelerinin paramparça hali. İslam dünyasının uyanması için artık son alarmdır.