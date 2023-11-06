FETÖ’cü 471 jandarma deşifre oldu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, U.A., M.A. ve R.Ş.'nin yargılandığı mahkemelerde mahrem imamları tarafından 2012 Jandarma Astsubay / Uzman İhtisas Sınavlarında soruların kendilerinin de içinde bulunduğu örgüt mensuplarına dağıtıldığına ilişkin itirafları üzerine soruşturma başlattı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2010-2016 yılları arasında yapılan tüm personel ihtisaslaşma sınavlarını kapsayacak şekilde idari inceleme yapıldı. FETÖ mensubu şüphelilerin özellikle istihbarat, kaçakçılık, kriminal, olay yeri inceleme, patlayıcı ve muhabere birimlerinde görev almak için ihtisas sınav sorularını çaldıkları belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren savcılık, sınavda usulsüzlük yapıldığını tespit ettiği 209 Uzman Jandarma için 66 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. FETÖ'nün bu soru hırsızlığıyla 471 kişiyi usulsüz olarak Jandarma Teşkilatına sızdırdığı belgelenmiş oldu.