Selamdan rahatsız oldu

Gazıantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) her yaz olduğu gibi bu yılda açtığı Yaz Kur'an Kursu'nu kapanışta ziyaret etti. Bir sınıfa giren Şahin, çocuklara selam verdi. Çocuklar da "Aleykümselam bu ne güzel kelam, yaşasın İslam, elimizde Kur'an, kalbimizde iman, bir Allah'a iman, Müslümanım Müslüman" diyerek karşılık verdi. İslam karşıtı ve hakaret içerikli paylaşımlarıyla bilinen "Ex Müslim" adlı X hesabında yayınlanan ziyaret videosunu yeniden paylaşan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise Yaz Kur'an Kursu'ndaki çocukları hedef alarak Allah'ın selamından rahatsız oldu. Gürban paylaşımında, "Size bunları öğreten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum. Şiiri eksik ezberletmiş. Bir iki gün sonra bende bu okula geleceğim. Hocam, 'Yaşasın şeriat, kahrolsun cumhuriyet' kısmını da o zamana kadar ezberletin" dedi. Vatandaşlar ise paylaşımın altına yaptığı yorumlarla Gürban'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise Sen kimsin? Git İsrail okullarını teftiş et, boş adam" yorumunda bulundu.