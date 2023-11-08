İBB Meclisi, CHP’ye rağmen Filistin’e yardım etti!

TÜRKKızılay "İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mehmet Tevfik Göksu ve Meclis üyeleri tarafından Gazze'ye 2 adet ambulans temin etmek üzere toplanan 3 milyon 657 bin 718 TL bağış tarafımızdan teslim alınmıştır" açıklaması yaptı. Bu kapsamda İBB Meclisi AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri olarak aralarında toplayacakları bağışlarla Gazze'ye ambulans yardımında bulunacaklarını ifade etti ancak Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP grubu yardım kampanyasına destek vermedi.