ABD’li hemşire gerçekleri Amerikan CNN televizyonunda anlatarak vicdanların sesi oldu: Kalbim Gazze’de kaldı

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak gittiği Gazze'de İsrail'in katliamlarına 26 gün boyunca tanıklık eden Refah Sınır Kapısı'nın yabancı pasaportlulara açılmasıyla birlikte ülkesine dönen ABD'li hemşire Emily Callahan, yaşadıklarını CNN televizyonunda anlattı. İsrail'e 7 Ekim'den bu yana açık destek veren ABD yönetimine de bölgedeki gerçeklere dair tokat niteliği taşıyan hemşirenin açıklamaları şöyle:26 gün boyunca çalıştığım hastanede dehşete tanıklık ettim. En unutamayacağım şey şu olacak. Biz 26 günde güvenlik nedeniyle yaklaşık 5 kere yer değiştirdik. Bu değiştirdiğimiz yerlerden biri de Han Yunus'taydı. Biz oraya gittiğimizde, 45 bin yerinden edilmiş insan vardı. Bizimle yürümüşlerdi.Hastanelerde devasa yanıkları olan çocuklar vardı, yüzlerinde, boyunlarında tüm vücutlarında. Hastaneler aşırı dolu olduğundan hemen dışarı çıkarılmışlardı, suya hiç erişim olmayan bu kamplara gönderilmişlerdi. Gazzeliler temel ihtiyaçlardan yoksun. Şimdi o kampta 50 bin insan var ve 4 tuvalet var. Sadece 2 saat suya erişilebiliyor. Çocuklarıyla bize doğru koşan kadınlar vardı, "Lütfen yardım eder misiniz?" diye bağırıyorlardı.(Gazze'ye tekrar geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine) Anında geri dönerim. Kesinlikle anında geri dönerim. Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak.NE olursa olsun, hayatımda tanıdığım en harika insanlar orada. Bizi koruyan Filistinliler vardı. Onlara bizi bırakabilirsiniz, bunu anlarız dedik ama bırakmadılar, artık ailedensiniz dediler. Refah Sınır Kapısı'ndan geçerken bile bizi otobüse bindirdiler, kendi su ve yiyeceklerini bize verdiler. Pasaportlarımızla uğraşırken ailelerini kaybettiklerini öğrendiler.Orada kalan Filistinli meslektaşlarımın her biri birer kahraman. Bize "Burada yaşayacak ya da öleceğiz" dediler. "Bir can daha kurtararak ölürüz" dediler. Hastanenin Filistinli personeli bize yardımcı olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük. Hastanedeki doktor ve hemşirelere her sabah "Hayatta mısınız?" diye mesaj gönderiyorum.İsrail'in katlettiği Filistinli sayısı 10 bin 569'a yükseldi. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın. Gazze'de İsrail bombardımanından kaçmak için Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar, kameralar karşısına geçerek dünyaya seslendi. "Bırakın yaşayalım" diye haykıran çocuklar "İlaç, gıda ve eğitim istiyoruz" ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan raporda, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kullanım dışı kalması nedeniyle kadınların sokaklarda ve evlerinde doğum yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi. UNICEF'in yayımladığı raporda, tahminlere göre şu anda Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ifade edilerek, "Her gün 180'den fazla doğum olmakta. Bunların yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşaması muhtemeldir" denildi.7 Ekim'den bu yana binlerce bombanın yağdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insanlık her geçen gün yok oluyor. Bölgede şimdi de ekmek yapmak için un bitti. Birleşmiş Milletler "Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok. 7 gündür bölgeye yiyecek ulaştırılamıyor" açıklaması yaptı.ULUSLARARASI Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açıldığını bildirdi.