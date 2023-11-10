Açlık, susuzluk, çaresizlik: Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü

İsrail vahşetinde 34 gün geride kaldı. Siyonist rejim sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 905 kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü. Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.İsrail'in, kapsamlı saldırılarla birlikte su, akaryakıt ve ilaç girişine de izin vermediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlardan kurtulan Filistinlilerin hayatını susuzluk tehdit ediyor. Middle East Eye sitesine konuşan Gazzeliler, "Bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bombardımanda ölmezsek açlıktan öleceğiz" dedi. İsrail ordusu 34 gündür Gazze'nin dört bir yanındaki dükkânları ve fırınları da bombaladı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro- Med Monitor "Gazze'de açlık savaşı tırmanıyor" açıklaması yaptı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastanelerin su depoları ile güneş enerjisi panelleri kasıtlı hedef alınarak, buralara sığınan 7 bin kişi susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor" dedi.Şifa Hastanesi'nin önünde çekilen bir görüntüde bir Filistinlinin "Bana ne olur su içirin. Susuzluktan öleceğim" diye yalvarması yürekleri sızlattı.Gazze'de hava saldırısında katledilen babası ve iki kardeşinin cansız bedenleri başında gözyaşlarına boğulan gencin o anları yürekleri dağladı. Saldırılarda neredeyse tüm fertleri katledilen Ebu Hamad ailesi için dün cenaze töreni yapıldı.Gazze'deEndonezya Hastanesi doktoru Davud Elvan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak Doktor Elvan, kızının doğumunun sevincini bile yaşayamadan acil servisteki görevinin başına döndü. Şifa Hastanesi'nde acil serviste görev yapan Dr. Muhammed Ganiem ise yeterli enerji ve tıbbi malzeme olmadığından dolayı artık ameliyatların yapılamadığını söyleyerek servis meslektaşı Dr. Abdullah Albadri'nin önceki akşam hayatını kaybettiğini söyledi. Koray TAŞDEMİR/SABAHGazze'ninHan Yunus kentindeki Halid Bin Velid Camii bombalandı. İsrail gazze'nin kuzeyindeki bir kampı yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu.Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak gemi, dün akşam İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı. Gemide tıbbi malzemeler, 20 ambulans ve kuruluma hazır olan sahra hastaneleri bulunuyor. Mısır'a gidecek gemi ilk etapta Refah Sınır Kapısı'na yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacak.SABAHSağlıkBakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız" dedi.TürkiyeDiyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan "Bugüne kadar 450 bin dolar yardımı Gazze'deki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık. Şu an AFAD koordinesinde Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'larımız var" dedi. TDV Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla Şifa Hastanesi'nde günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor. AAGazze'ninkuzeyindeki Filistinlileri vahşi yöntemlerle güneye göç etmeye zorlayan İsrail, şimdi de ateşkes yerine 'saldırılara ara verme' yöntemini kullanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularını dün itibarıyla elektronik ortamda almaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Başvuru aidatı yerine, bağış almaya karar verdik. Bağışlar, AFAD üzerinden Gazzeli kardeşlerimize ulaşacak" dedi. Fatma GÖKSU