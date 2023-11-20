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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

FETÖ’nün belediyeler imamı Karaarslan, SAMPAŞ adlı firmaya ihalesiz iş aldırdı. Rayiç bedeli 30 milyon liralık ihalenin 3’te birini kendisine alan Karaarslan, ballı ihale karşlığı belediye bürokratlarına adeta rüşvet yağdırdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 32 bürokrat hakkında verilen soruşturma izni ile ilgili dosya kapsamında ifade veren FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın, itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Erkan Karaarslan'ın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine verdiği ifadede "SAMPAŞ adlı yazılım ürünlerinin sahibi Şekip Karakaya, 2014 ve 2015 yıllarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerin karşılığında bir bedelin ödenmesi için benimle iletişim kurdu. Bu 3 yıl verdiği hizmetin bedeli için ne kadar talebi olduğunu ve bununla ilgili çözümlerinin neler olabileceğini söylemek istediklerini belirtti. Kendilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı organize ettim. Başkan dahil konunun ilgilileri ile görüştüler" dedi.



MASAK tarafından hazırlanan rapora göre ise bu görüşmenin ardından belediyenin SAMPAŞ şirketine ihale yapmadan 2.8 milyon lira ödendi. SAMPAŞ'ta güncel değeri yaklaşık 30 milyon lira olan bu parayı aldıktan 26 gün sonra, 944 bin lirasını Erkan Karaarslan'ın şirketine transfer etti. Karaarslan'da, belediyede Daire Başkanı olan Özlem Bayraktaroğlu'na 300 bin, Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 115 bin, Daire Başkanı Egemen Emre Beşli'ye, 20 bin, Genel Sekreter Yardımcı Bülent Bozbaş'a da 5 bin lira olmak üzere, belediye bürokratlarının hesaplarına toplam 440 lira gönderdi. Bu kişilerin hala aynı görevlerde olması 'bu kadarına pes' dedirtti. Kararslan ifadesinde SAMPAŞ'tan para aldığını ve belediye bürokratlarına para gönderdiğini gizledi.
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Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı
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