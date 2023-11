"ÖĞRETMENLER BUGÜN 2002'YE GÖRE 3 KAT FAZLA MAAŞ ALIYOR"

Saygıdeğer misafirler, burada bilhassa 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız, biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim öğretim konusunu doğrudan bekamızı ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız. Atamalar yanında üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer husus öğretmenlerimizin maaşları ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerdir. Bunda da zaman zaman maalesef hilafi hakikat olan çeşitli iddialara ve ithamlara rastlıyoruz. Oysaki hükümetlerimizin hüsnüniyeti ve karnesi apaçık ortalığıdır 2023 yılında en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lirayken bugün bu rakam 23 bin 900 liraya çıktı. Gerçekçi olalım. Nereden, nereye. Dolar bazında 2002 yılında kasım ayı itibariyle bir öğretmen ek ders hariç 292 dolar kazanırken bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Yani hem Türk lirası hem de dolar olarak reel artış söz konusu.