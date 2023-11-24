"FAHİŞ FİYATA KARŞI TEBDİRLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Elbette bunları söylerken her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Tüm dünyada enflasyonun son 70 yılın zirvelerini zorladığı bir ekonomik atmosferden bizim etkilenmememiz düşünülemez. Hayat pahalılığı ve büyük şehirlerimizdeki fahiş kira artışlarının ücretli çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu baskının farkındayız. Fakat ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarının bir kenara koyamayız. Dün bir vatandaşım bana onu söyledi. Dedi ki 'Kiracıyım. Ne ödüyorsun dedim. Başkanım dedi şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyorum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya çıkarsın diyor.' İnsaf 2 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya evin kirasını çıkarmak. Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulundum. Dedim ki ya uygun bir kiralık yer bulun ya da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağlayın. Bu vicdan her şeyi devletten beklemek olacak bir şey değil. El ele vereceğiz. Dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine herhalde o şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? diye sormak durumundayız. Bire üç bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e yüze çıkarmak. Bu ne vicdandır? Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz. Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenme başladı. Yakında her iki piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum. Öte yandan evlatlarımızı dolayısıyla parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne yapsak yetersiz kalacaktır. Bunun laf olsun diye değil tüm kalbimle ifade ediyorum. Öğretmenlerimize haklarının verilmesi noktasında hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunun da bilinmesini istiyorum.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ"

Bugüne kadar öğretmenlerimizle aramıza kimseyi sokmadık. İnşallah bundan sonra da muhabbetimizin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. 60 yıllık bir hayalin ürünü olan öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili anayasa mahkemesinin verdiği kararı da göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapacağız. Mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde kanun teklifimizi yakında tüm paydaşlarımızın dikkatine sunacağız. Öğretmenlerimizin daha mutlu, huzurlu ve başarılı olmaları için mesleki gelişimlerinde ve özlük haklarında gerekli destekleri sağlayacağız. Lisans programlarından mesleki gelişime kadar tüm aşamaları Türkiye Yüzyılı'na uygun şekilde gözden geçirip yeni istihdam sistemini hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda yüksek öğretim programlarında öğrencileri yetiştirilmesi, mesleğe kabul, adaylık, kariyer gelişimi ve mesleki gelişim ile öğretmenlik mesleği genel. Yeterlilikleri, ilişkisini tesis edeceğiz.