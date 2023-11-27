FETÖ’nün avukatına 30 yıl hapis talebi

FETÖ'ye ait kapatılan Zaman Gazetesi'nin yazarı Ali Ünal'ın yeğeni ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in avukatlığını yapan A.S.Ü., örgütün "güncel avukat yapılanmasından" çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na göre A.S.Ü.'nün, Adnan Şeker'in kardeşi Yaşar Şeker'e para karşılığında usulsüz sorgular yaparak örgüt üyelerine önceden bilgi verdiği, üniversite döneminde öğrencileri devşirmekle görevli olduğu ve talimat üzerine aldığı dosyalara para almadan baktığı belirlendi.A. S. Ü. hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker ile kardeşi Yaşar Şeker'in avukatı olan A.S.Ü.'nün KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi olduğu, Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya hesabında para artışı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Avukat A.S.Ü.'nün, Adnan Şeker'in kardeşi olan ve 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski katip Yaşar Şeker'e rüşvet karşılığında UYAP üzerinden usulüz sorgulamalar yaptırdığı ortaya çıktı. İddianamede, Şeker ve A.S.Ü.'nün arasında geçen mesajlar, doküman incelemeleri, ekran görüntüleri ve ses kayıtlarının değerlendirilmesinde, A.S.Ü.'nün sorgulamalar ile ilgili olarak Yaşar Şeker ve Adnan Şeker arasında aracılık yaptığı değerlendirmesi yer aldı.