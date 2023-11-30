Başkan Erdoğan yerel seçim hedefini duyurdu: Tüm belediyeleri kazanacağız

İstihdamı 32 milyonun üzerine çıkarmış, eğitimi anasınıfından üniversitesine her aşamasına herkes için erişilebilir kılmış, sağlıkta dünya çapında bir sistem kurmuş, ulaşım başta olmak üzere altyapısını baştan sona yenilemiş bir ülkede, insanların böyle bir hissiyata kapılmasını elbette tabii karşılamamız lazım. Bunlar, hükümetin zaten yapması gereken asgari hizmetler olarak görülüyor. Sorduğunuz zaman göreviniz, tabii ki yapacaksınız diyorlar. peki bundan önce gelenler, bizden önce gelenler bunları niye yapmadı? Gençler başta olmak üzere vatandaşımızın hükümetimizden beklentisi daha yüksek standartlarda bir hayat seviyesini kendisine sağlamasıdır. Türkiye Yüzyılı işte bu hedefin adıdır. Aynı durum belediye hizmetleri için de geçerlidir. Her ne kadar CHP'li belediyeler henüz klasik belediyecilik hizmetlerini vermeyi beceremese de AK Parti olarak bizim vizyonumuz çok ama çok farklıdır. Hem partimizin genel merkez birimlerinin hem ilgili Bakanlıklarımızın bu doğrultuda çok önemli hazırlıkları var. İnşallah 31 Mart seçimleri kampanyası sürecinde bu hazırlıkları milletimizle paylaşarak AK Parti'nin farkını bir kez daha göstereceğiz.

Tüm bunları söylerken insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor, inkar ediyor değiliz.

Türkiye'nin kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Yaşamadığımız hadise kalmadı. Milletimizle birlikte bu badireleri karşılamayı başardık.

Ülkemizin en büyük gücü istiktar iklimini muhafaza etmesidir.

Seçim sonuçları belli olana kadar, gece gündüz demeden çalışacağız. Her zaman, her an böyle bir duruş sergilemeliyiz. En küçük bir aksaklığa izin vermeden neticeye ulaşacağız. Hedef bu. Kim sabrederse zafere yakışır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak bizim boynumuzun borcudur.

'HEDEFİMİZ TÜM BELEDİYELERİ KAZANMAK'

Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz. Amacımız 30 büyükşehir 51'i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız.