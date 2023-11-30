Başkan Erdoğan yerel seçim hedefini duyurdu: "Tüm belediyeleri kazanacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Teşkilata yerel seçim mesajını açıklayan Başkan Erdoğan, hedeflerinin tüm belediyeleri kazanmak olduğunu belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
28:36
00:24
PKK'nın tünelcisi "Sarı torbada" | Video 30.11.2023 | 14:24
10:19
Kaza mı suikast mı? İşte çok konuşulan toryum ve komplo teorileri | Video 30.11.2023 | 13:05
03:59
Gabar Dağı'nda 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor | Video 30.11.2023 | 09:56
01:00
Çengel-3 Operasyonları'nda 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu | Video 30.11.2023 | 09:02
05:12
01:25
01:33
Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı 29.11.2023 | 22:27
10:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü 29.11.2023 | 21:00
07:08
02:23
İstanbul’da trafik yüzde 87’ye ulaştı 29.11.2023 | 20:16
02:15
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi | Video 29.11.2023 | 16:47
02:41
Melih Altınok | Büyük Musk, küçük düşünme 29.11.2023 | 16:41
03:11
Hilal Kaplan | Mahkûm değil, rehine 29.11.2023 | 16:35
04:17
Salih Tuna | Siz Kim'le dalga geçin bakalım 29.11.2023 | 16:32
09:18
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan enflasyon açıklaması | Video 29.11.2023 | 15:02
04:26
Nusret-2023 Davet Tatbikatı başladı | Video 29.11.2023 | 14:18
11:07
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı "Yeniden İstanbul!" | Video 29.11.2023 | 13:20
52:09
00:36
Türkiye, Gazze'ye Sahra hastanesi kuruyor | Video 29.11.2023 | 12:22