AYM’den Sözcü’ye Fuat Avni ayarı

SözcüGazetesi, FETÖ'nün Twitter'daki kara propaganda hesabı Fuat Avni'yi referans göstererek, "Twitter jurnalcisi Fuat Avni'den 7 Haziran için şok iddia: 3.5 milyon oy çalınacak" şeklinde bir haber yapmış, haber nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.Sözcü Gazetesi adına Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Enver Kaya hakkında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açıldı. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.Başvuruların esastan reddi sonrası başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi ders niteliğinde karar verdi. Fuat Avni hesabının FETÖ/ PDY'nin medya yapılanması olduğunu, bu hesaptan örgütün amaçları doğrultusunda ve kamuda algı yaratmak amacıyla sistematik şekilde paylaşımlar yapıldığını vurgulayan AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.