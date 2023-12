İnsanlık onurunun kurtuluş reçetesi bizde

MOSSAD'IN 'TÜRKİYE'DE SUİKAST' PLANI

YEREL SEÇİMLER

BM'NİN FİLİSTİN OYLAMASI

Gazze'de barışa ulaşmasını hedeflediğimiz süreci Katar'la birlikte işletecek, adımları yine birlikte atacağız. Biz garantörlüğe de, barış konferansına ev sahipliği yapmaya da hazırız. Biz sürekli barış diyoruz, hukuk, adalet diyoruz. Bunları öylesine söylemiyoruz. Bu kavramların ayakta kalmasına ihtiyaç olduğunu bilerek ifade ediyoruz. Hakikati söylemeyenlere "Görün, duyun, gerçeği artık söyleyin" diyoruz. İnsanlık onurunun kurtuluş reçetesini sunuyoruz aslında. "Denedik olmadı" deme lüksümüz yok. Barış için çabalamaya devam edeceğiz. Yeni yol haritalarımızı oluşturduk. Kalıcı barış için çözümlerimizi ifade edeceğiz.İsveç'ın NATO üyelik süreciyle ilgili muhatap ülkelere) Ben bunu parlamentoya sevk ettim, görevimi yaptım. Sizler de eşzamanlı kongrenizden bunu (F-16) geçirin, beraberce eşzamanlı olarak bu adımları atalım diyorum.Fırsatçılıklafahiş fiyat artışlarıyla ve enflasyonla mücadele koordineli çalışıyoruz. Arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk, buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana hiçbir mal sıkıntı- sı yok. Gayrimenkulde, otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Biz enflasyonu dizginleyerek kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.Halkımınilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz.Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'e yönelik başta ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerin destekleri olmasaydı, şu anda böylesi bir tabloyla karşı karşıya olmazdık. Failin kimliğine göre hareket eden küresel sistemin ayarı bozulmuştur. Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumda. Her an iflas bayrağını çekebilir, çok fazla da sürmeyecek, Gazze saldırıları öncesi İsrail'de Netanyahu hakkında yargılama söz konusuydu. Öyle ya da böyle bu kararı vermenin arifesinde olduklarına inanıyorum. Bizler de Gazze'deki savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündemine taşıdık ve bunun takipçisi olacağız. Netanyahu'nun her an hesaba çekilmesini isteyen İsrailliler de var. Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacak.Türkiye'yi ve Türkleri tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ağır öderler. Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiylebir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Alamadılar. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimse aklından çıkartmasın.Buplanın tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık görürüz. İsrail, Filistin'de kalan bir avuç toprağı işgal etme niyetinde. Bu topraklar Filistinlilerindir. Onların kararının üzerinde karar verici tanımıyoruz. Dünyaya yerleşimci diye pazarladıkları teröristleri o arazilerden çıkartmalı ve Filistinlilerle barış içinde bir geleceği nasıl inşa edebileceklerini düşünmeleri gerekir. Hamas kendi topraklarını korumanın gayreti içerisindedir.Cumhur İttifakı'ndaki sağlıklı çalışma şartları karşı tarafta yok. Şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı, halkımızı inşallah karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız. Cumhur İttifakı olarak da en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinden zafere çıkacağız.(Özgür Özel'in "Türkiye Doğu'da işgalcidir" diyen Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili soruya cevaben) Bunlar ne milli ne yerli ne vatansever. Yine terör örgütleri dahil birçok odakla iş tutacaklar.Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hâlâ gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de HEDEP'le nikâh tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek "Ne koparırsak kârdır" taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük.BM'deçekimser kalan ülkelerin de İsrail'in bu hukuksuz saldırılarına aslında karşı olduklarını ama başta çeşitli gerekçelerle seslerinin yükselmediğini görüyoruz. Bu 40 ülkenin İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında yer almasını sağlama gayretindeyiz. Bazılarının halklarının baskısı sonucu sesleri yeni yeni çıkmaya başladı ki bu umut verici. Bir de İspanya gibi cesurca çıkış yapanlar var. Bu ilkeli duruşun Avrupa'da yayılması halinde İsrail'in katliamını sürdüremeyeceğini düşünüyorum. İsrail, Avrupa'yı kaybetmeye başladığının farkında. Toplumların vicdanı bu kaybı hızlandıracak ve neticede insanlık kazanacak.