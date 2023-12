Tüm çalışanlarımızın kayıplarını gidereceğiz

AYNI COĞRAFYAYI PAYLAŞIYOR, AYNI HAVAYI SOLUYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 15 dakika süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Hiçbir insanımızı, 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma, bir sonraki yıldan itibaren olan dönemi ise atılım süreci olarak görüyoruz. İnşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan bölgesinin ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız.Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. En zoru geride kaldı. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları, yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk. Böylece 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi 14'e çıkardık. 2023'ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4.6'lık büyüme kaydetti. Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur. Yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız 234 milyar doları buldu. İstihdam 32 milyona ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 9.2'lere geriledi.Attığımız her adımda olduğu gibi kentsel dönüşüm projelerini de sabote ettiler. Bunun bedelini maalesef yaşadık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bir üst aşamaya çıkarma kararı aldık. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur. Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir. Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.Başkan Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı vesilesiyle Yunanistan'a bugün yapacağı ziyaret öncesi Yunan Kathimerini Gazetesi'ne konuştu.Yunanistan'la aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızdaki çözüme kavuşturamadığımız pek çok meselenin farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına izin verip vermemek elimizde. Türkiye komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmedi. Komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz yok. İlişkilerimizde 'yeni bir sayfa'dan, 'kazan-kazan' ilkesinden bahsediyorum. Her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmek, kurumsal hale getirmek ve ilerletmektir.Yunanistan, Türkiye'nin hasmı değil, içinde bulunduğu ittifakın (NATO) kıymetli bir üyesidir. Ayrıca komşuyuz, komşu olarak kalacağız, birbirimizin haklarına ve hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı göstermeliyiz. Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz yok. Yunanistan uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyen bir millet olduğumuzu anlamaya başlamıştır. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, milli çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl her zaman tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, işbirliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız.Kiryakos Miçotakis'e şunu söyleyeceğim: Dostum, siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Her alanda ikili işbirliğini artıralım. Ülkelerimizdeki tarihi ve kültürel varlıklara karşılıklı olarak gerekli itina ve ihtimamı gösterelim.Bizim dostluk elimizi uzattığımızda ne kadar kucaklayıcı olduğumuzu yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Yunan halkı iyi bilir. Kültürümüzdeki hoşgörüyü ve samimiyeti çok yakından tanır. Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi ilerletmek ve bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz.Biz enerjinin tüm ülkeler ve toplumlar arasında işbirliği ve ortak kazanım unsuru olduğunu düşünüyoruz, uyuşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Bölgede başka ülkeler de bu yönde ilerlerken, Ada'daki iki taraf neden işbirliği yapamasın? Ege'de de işbirliği yapabileceğimiz pek çok konu var. Her şey halklarımızın refahı için.Ayasofya Camii barış ve hoşgörünün sembolü olarak tüm din ve inançtan ziyaretçilere açık olmaya devam edecek. Vakıf statüsü korunmakta. İkonografik ve her türlü plastik sanat unsurlar eksiltilemez ve korunacaktır. Bu vakıf senedinde güvence altına alınmıştır. Bu mümtaz mabedi titizlik ve saygıyla koruyor, tüm insanlığın maddi ve manevi şekilde yararlanmasına olanak sağlıyoruz.Biz Gazze'deki soykırıma karşı çıkarak Batı toplumunun temel değerlerini savunuyoruz. Türkiye'nin Filistin bağlamında, ahlaki bir sorumluluğu yerine getirmesi, "Batı'ya ait bulunup bulunmamakla" sorgulanamaz. Türkiye'nin aidiyetinin tartışılmasından ziyade, asıl sorgulanması gereken bazı Batılı ülkelerin, kuvvetle savundukları değerleri bazen hiçe sayabilmesi. Sivillerin öldürülmesi Batı değerlerine uygun mudur? Gazze'deki insanlara 'Güneye gidin' deyip oraya yönelenlerin üzerlerine bomba yağdırılması Batı'nın benimsediği durum mudur? Şimdi soruyorum, bunlara sessiz kalan ülkeler mi yoksa Türkiye mi Batı'ya ait?Erdoğan'ın bugünkü Yunanistan ziyaretinde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda iletişim noktası kurulması, milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmaması, harp okulları arasında spor müsabakaları, 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde tatbikat yapılmama momerandumu ele alınacak. Eğitim, arkeoloji, ortak yaz kampları ve vize kolaylığı konuları görüşülecek. Betül USTA/ANKARABaşkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 55'inci doğum gününü mesajla tebrik etti. Erdoğan, Caparov'a iyilik, sağlık ve mutluluk diledi.