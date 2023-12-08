Gazze’de artık hastanelere yaralıdan çok ölü getiriliyor

İsrailgeçici ateşkesi bozduktan sonra Gazze'nin güneyine hapsettiği sivilerin üzerine bonba yağdırmaya devam ediyor. Hastane ve okulları kuşatan İsrail'in artık tek hedefi daha fazla insan öldürmek. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna getirilen ölü sayısının ilk kez yaralı sayısını aştığını duyurdu. MSF, "Hastane dolu, morg dolu. Yaralıların 3 katı kadar ölü hastanelere taşnıyor" açıklaması yaptı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı. Güneydeki Nasır Hastanesi'nde bine yakın yaralı var. Yaralılar yerlerde yatıyor. Morgda cesetler üst üste. Kamyon kasalarında cansız bedenler bekletiliyor" dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 350 Filistinlinin katledildiğini, 1900 kişinin de yaralandığını duyurdu.Gazze'deki hastanelere yaralı olarak getirilenlerin birçoğu da kapasite aşımı nedeniyle tedavi beklerken kan kaybından ölüyor. Filistinli yetkililer, Gazze'de sağlık kuruluşlarının kasıtlı olarak hedef alınarak soykırım suçu işlediğini söylüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı 17 bin 177'ye, yaralananların sayısı ise 46 bine yükseldi.Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini: Gazze Şeridi'nde güvenli bölge kalmadı. UNRWA'ya ait 80 tesis hava saldırılarına maruz kaldı. Siviller için belirlenen sığınaklar dahil olmak üzere UNRWA tesisleri direkt bir şekilde hedef alındı.Gazze'de 1 milyondan fazla sivili nereye gideceklerini bilmeden sürgün eden İsrail daha önce güvenli denilen güneydeki mülteci kamplarını da vuruyor. O kamplardan birinin yakınlarında bulunan büyükbabasına ait evi İsrail hava bombardımanında vurulan Güneş (Şems) bebek de sürgündekilerden biri. El Masri ailesinin Güneş'in anne babası dahil birçok ferdi İsrail saldırısında şehit düşmüş. Güneş, amcası tarafından sahiplenilmiş. Güvenli bir yer arayan amca Masri Güneç, bebeği paltosunun içinde ıstımaya çalışıyor.Öte yandan Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 17 kişi öldü. Cibaliye Mülteci Kampı da kuşatma altına alındı. DIŞ HABERLER