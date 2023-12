Erdoğan’ın Gazze’de ateşkesi engelleyen ABD’ye tepkisi dünya manşetlerinde: Kanlı ele karşı adil duruş

Başkan Erdoğan önceki gün Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlen programdaki konuşmasında "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor. Bu yaptıklarının hesabını nasıl vereceksin Ey ABD" demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ve BM'de reform çağrısı dünyanın gündemine oturdu.İngiliz The Guardian "Adalet bu mu? Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM'ye revizyon çağrısında bulundu" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Erdoğan'ın BMGK'yı kınadığını belirten gazete, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i korunduğunu söylediğini yazdı.Reuters, Erdoğan'ın BM'de reform çağrısını öne çıkardı.Al Arabiya, haberi "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayarak kınadı" başlığıyla duyurdu.Alman Tagesspiegel, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil" sözlerini manşetine taşıyarak Başkan Erdoğan'ın ABD'nin tek başına veto yetkisinin olmasını kınadığını belirtti.Fox News, Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne 'İsrail Koruma Konseyi' diyerek eleştirdiğini belirtirken Batı'nın Gazze yaklaşımını 'Barbarlık' ve İslamofobi olarak değerlendirdiğini belirtti.Yunan Kathimerini "Erdoğan "Ateşkes talebi yalnızca ABD'nin vetosu ile reddedildi. Bu adalet mi?" diye sordu" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın sözlerini 'Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor' başlığı ile abonelerine servis etti.Amerikan ABC News 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'yı İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumundan ve İslamofobiye hoşgörü gösterdiğinden dolayı "barbarlıkla" suçladı' dedi.apan Today internet sitesi ABD'nin Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan BM kararını veto etmesine değinen Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ancak Amerika ile mümkün olmadığını, çünkü ABD İsrail'in yanında olduğunu söyledi' ifadelerine yer verdi.Times of Israel haber sitesi 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olmakla suçladı' başlığıyla haberi yayımladı. DIŞ HABERLEREmine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı: BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünü, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılıyoruz. İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor. Türkiye olarak her yerde zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı.