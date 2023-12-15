Bakan Uraloğlu’ndan A Para’da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Uraloğlu Kamu- Özel- İşbirliği modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi.
Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle yap işlet devret modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün.
Ülkenin şartları ve yatırımın büyüklüğüne göre devam edeceğiz. Bunlar devletin malı. 6 yıl sonra yıl yıl devralmaya başlayacağız.