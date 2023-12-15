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Giriş Tarihi: 15.12.2023 20:39 Son Güncelleme: 15.12.2023 20:55

Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Uraloğlu  "Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle Kamu- Özel- İşbirliği modeliyle  38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün." dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan A Para’da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

APara CANLI YAYIN

Bakan Uraloğlu Kamu- Özel- İşbirliği modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle yap işlet devret modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün.

Ülkenin şartları ve yatırımın büyüklüğüne göre devam edeceğiz. Bunlar devletin malı. 6 yıl sonra yıl yıl devralmaya başlayacağız.

Önümüzdeki süreçte yerli ve milli araçlar öncelikli olacak.

Bölünmüş yolları 29 bin 300 kilometreye çıkardık.

Hibrit ve elektrikli gemilerin üretim süreci devam ediyor.

Kanal İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sürüyor.

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Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
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