Video Haber Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

15.12.2023 | 21:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Uraloğlu "Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle Kamu- Özel- İşbirliği modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün." dedi. Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen'de kapasite artırımı adına 2. pistin 25 Aralık'ta açılacağını da duyurdu.

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