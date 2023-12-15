Başkan Erdoğan’dan yerel seçim açıklaması! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.