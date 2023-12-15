Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verirken, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
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