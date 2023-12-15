Haberler Gündem Haberleri İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul'da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 08:35 Son Güncelleme: 15.12.2023 08:59

İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul'da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece’de; İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'ın ise İstanbul Bağcılar’da yakalandığını açıkladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul’da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise; Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla gözaltına alındı. Chen Xuefen'inm Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı. İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıahile'nın Belçika'da uyuşturucu dağıtımı yaptı ve örgüt lideri olduğu belirlenirken, Çin uyruklu Chen Xuefeng ise; Vietnam'da ağır yaralama suçuyla arandığı ortaya çıktı.



"ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul'da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA