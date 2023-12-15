İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul’da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!

İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise; Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla gözaltına alındı. Chen Xuefen'inm Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı. İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıahile'nın Belçika'da uyuşturucu dağıtımı yaptı ve örgüt lideri olduğu belirlenirken, Çin uyruklu Chen Xuefeng ise; Vietnam'da ağır yaralama suçuyla arandığı ortaya çıktı.