İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul’da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı.
İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise; Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla gözaltına alındı. Chen Xuefen'inm Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı. İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıahile'nın Belçika'da uyuşturucu dağıtımı yaptı ve örgüt lideri olduğu belirlenirken, Çin uyruklu Chen Xuefeng ise; Vietnam'da ağır yaralama suçuyla arandığı ortaya çıktı.
"ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.