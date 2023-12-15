Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.