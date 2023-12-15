Uğur Mumcu suikastında MOSSAD izi! 30 yıl sonra bomba iddia: İsrail’den gelen 5 kişi...

"PASAPORT KAYITLARI YAPILMADI"

Suikast timinin Esenboğa'dan hiçbir pasaport kaydı yapılmadan İsrail'e gittiğini vurgulan Karakuş, "Suikastla ilgili bildiklerimi yazacağım. Bildiklerimi Mumcu ailesine de anlattım. Bunların anlatmak benim borcumdur. Bu işte o gün ki güvenlik güçlerinin de işin içine girip suikast timinin gitmelerini sağladıklarını biliyorum. Esenboğa'daki bilgisayarlar bir an için arızalandırdılar. Hiçbir pasaport kontrolü yapılmadan Mersin'den yurda giren suikast timi Türkiye'den İsrail'e gitti" dedi.