Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracağımız günler yakındır

TÜRKİYE DE SİYONİZMİN HEDEFİNDE

Cetvelle sınırlarını çizdikleri devletleri yörüngelerinde tutanlar bunun için terörden darbeye kadar her türlü yolu denemişlerdir. 1947'deki Filistin'i düşünün ve şu andaki Filistin'i düşünün. Nasıl sömürdüler... Dünya siyonizmi Filistin'de yaşananları nasıl bu mahkumiyeti, bu sınırları belirlediyseler, bunu daha da ileri götürmenin gayreti içerisindeler. Türkiye'nin de bu senaryodan payına düşeni aldığını kimse inkar edemez. Ülkemizdeki darbeleri 'bizim çocuklar başardı' cümlesiyle kendi yöneticilerine bildirenlerin işaret ettiği gerçek işte budur. En son örneklerini sosyal kaos boyutuyla Gezi olaylarında, 15 Temmuz ihanetinde, ekonomik tuzak boyutuyla 2018'den beri yaşadığımız süreçlerde gördüğümüz bu hayasız akını Allah'a hamd olsun göğsümüzü siper ederek durdurduk.