Gazeteciye şiddete karşı susma, haykır!

İsrail polisinin geçtiğimiz cuma Mescid-i Aksa'da haber peşinde koşan basın mensuplarını hedef alan saldırısına tepkiler sürüyor. İsrail'in Gazze'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığına dair kanıt fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail polisi tarafından önce silahla darp edildiği, daha sonra boynundan tutularak yere düşürüldüğü ve başından tekmelendiği görüntüler canlı yayında dünyayı dehşete düşürmüştü. BM sözcülerinden Alessandra Vellucci saldırı sonrası,"Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı, uluslarası hukuka saygı duyulmalı" uyarısında bulundu. Alman hükümeti "Gazetecilerin şiddete maruz kalması ve öldürülmesi kapsamlı bir şekilde aydınlatılmalı" açıklaması yaptı. Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert de "Bu, dehşet verici bir polis davranışıdır" mesajını paylaştı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Haruf'un darp edilmesi insan hakları hukukuna ve savaş kurallarına aykırıdır" dedi. Dünyanın dört köşesinden 200'den fazla gazeteci, bir bildiri yayınlayarak İsrail'in barbarlığına tepki gösterdi. Bildiride "Gazze'deki gazetecilerin hayatlarını nasıl riske atarak mücadele ettiklerine şahidiz. Gazetecilerin haber yapmasına izin verilmiyor. Kendi hükümetlerinin gazetecileri de tehdit ediliyor. Acil tepki gerekiyor. Bu tepkiyi basın özgürlüğünü korumakla yükümlü meslek kuruluşlarından göremiyoruz" denildi.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilkyardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi. Okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ebu Dakka için Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Ebu Dakka, Ferhane Okulu yakınında son çekimlerinde "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum" demişti. Aynı saldırıda Al Jazeera muhabirleri Wael Al-Dahdouh da yaralandı. Meslektaşlarının bildirdiğine göre iki gazetecinin üzerine bir İHA'dan füze atıldı. Ekim ayındaki İsrail saldırısında eşi, iki çocuğu ve torununu kaybeden Al-Dahdouh, cenazede ölen meslektaşı Ebu Dakka'nın yüzüne son kez baktı.Gazze'de7 Ekim'den bu yana soykırım yapan İsrail bugüne kadar 90 gazeteciyi öldürdü, onlarca gazeteciyi de darp etti veya saldırılarla yaraladı. İsrail uçakları AFP, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bombaladı. Reuters muhabiri füze ile vuruldu. Batı medyası için çalışan gazeteciler hedef alındı. Buna rağmen ne uluslararası meslek örgütlerinden ne de Batı medyasından bu saldırılar karşısında güçlü bir ses çıktı. Kendilerince fonlanan bir gazeteci soruşturulduğunda bile ortalığı ayağa kaldıran New York Times, BBC, Guardian, Financial Times, Le Figaro, Bild ve daha birçok Batılı yayın organı Gazze'de her gün katledilen meslektaşlarımız için ise tek bir satır oynatmıyorİsrailGazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eski Gazze Caddesi'nde El-Neccar ve Hadar ailelerine ait iki evi bombalayarak 14 kişiyi katletti. Tel ez-Zater'de Filistinli bir genç, keskin nişancının kurşunuyla evinin içinde vurularak öldürüldü. Deir Al-Balah'ta bir okul bombalandı. Gazze'de öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de sadece "genocide" (soykırım) değil, "domicide" (ev yıkım) politikası da uyguladığı konusunda uyardı. İsrail Gazze'de nüfusun yüzde 80'ini yerlerinden ederek 60 bin evi yıktı. Amaç "genocide" (soykırım) kelimesinin bir türevi olarak "domicide" yani "ev yıkımı" politikası uygulayarak Gazze'yi tamamen barınma imkânının olmadığı bir yer haline getirmek.Gazze'de8 gündür kuşatma altındaki Kemal Advan Hastanesi'nde şiddetli su ve yiyecek sıkıntısı yaşanırken, İsrail ordusu hastanenin güney kısmını tamamen yıktı. Sağlık personelinin kötü muamele gördüğü hastanede kuvözdeki 12 bebek ölümün eşiğine geldi. Öte yandan İsrail askerleri Gazze'deki tek doğum bakım merkezi olan Sahaba'ya da saldırdı.