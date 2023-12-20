Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın kazananları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Macaristan basınında geniş yer buldu. The Budapest Times internet sitesi, Orban'ın "Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın birlikte kazananları olacak" sözünü başlığa çekerek duyururken haberde ayrıca Orban'ın "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok" şeklindeki ifadesine de yer verildi. Hungary Today, Erdoğan'ın üst düzey işbirliği görüşmeleri için Budapeşte'de bulunduğunu belirterek, Orban'ın Türkiye'nin Macaristan'ın güvenliği için "kilit ülke" olduğu görüşüne ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla derinleşen enerji işbirliğine dikkati çekti. Blikk gazetesinin haberinde, Erdoğan'ın "Macaristan'la dostane ilişkilerinin esasen bir asrın çok daha ötesine uzandığı" sözlerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de Macar atı hediye ettiğine işaret ederek, "Yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.