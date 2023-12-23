Terör örgütü PKK/YPG’ye ağır darbe: 5 PKK’lı öldürüldü!

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine inlerini dar etti. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerimiz şehadete erdi. Bölgede ise operasyonlar devam etti. Teröristlerin inlerine ağır bombardımanlar düzenlendi.

TÜM KAÇIŞ NOKTALARI BOMBALANDI, İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ!

Teröristlerin tüm kaçış noktaları yerle bir edildi. Kahraman askerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarının Fırat Kalkanı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarda saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Dün bölgede devam eden operasyonlarda ise 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlar devam etmektedir.