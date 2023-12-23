Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: "Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor" | Video 23.12.2023 | 13:05 Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerimiz şehadete erdiği bölgede operasyonlar devam etti. Teröristlerin inlerine ağır bombardımanlar düzenlendi, tüm kaçış noktaları yerle bir edildi. Kahraman askerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarının Fırat Kalkanı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarda saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine inlerini dar etti. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerimiz şehadete erdi. Bölgede ise operasyonlar devam etti. Teröristlerin inlerine ağır bombardımanlar düzenlendi.

TÜM KAÇIŞ NOKTALARI BOMBALANDI, İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ!

Teröristlerin tüm kaçış noktaları yerle bir edildi. Kahraman askerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarının Fırat Kalkanı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarda saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Dün bölgede devam eden operasyonlarda ise 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlar devam etmektedir.