DEM Parti’nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı

Hain saldırı sonucu 12 kahraman askerimizi şehit eden PKK terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti skandal bir kongreye imza attı. Diyarbakır'da Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen kongrede bir araya gelenler terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi. Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, salona Kürtçe sloganlar da asıldı. Salona asılan Kürtçe sloganlarda yer alan ifadeler ise hem dikkati çekti hem de tepki topladı.