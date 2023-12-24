DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı | Video
DEM Parti Diyarbakır'da bir kongre düzenledi. 'Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir araya gelen grup kongrede terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarken, "Son muhteşem olacak" pankartı açıldı.
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