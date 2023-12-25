CHP’nin ortağından teröristlere övgü

Meclis'te 4 partinin yayımladığı teröre karşı ortak bildiriye CHP ile omuz omuza vererek imza atmayan DEM Parti tarafından Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi adıyla Diyarbakır'da organize edilen toplantıda terör örgütü PKK'ya övgüler dizildi. Kongrede, terör örgütü lehine sloganlar atılırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan skandal bir konuşma yaptı. Öldürülen teröristlerin isimlerini tek tek sayan Bakırhan, "Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan 12 askerin yasını tutarken, kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı ve İmralı Cezaevi'nde tutuklu terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Kongre öncesi operasyonlarda öldürülen teröristler için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunurken, salona 'Son muhteşem olacak' yazılı afiş asıldı.DEM Parti tarafından düzenlenen kongreye ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı'nca düzenlenen parti gençlik Meclisi 1. olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.