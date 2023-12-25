SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan HDP/DEM’e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedi. Zafere giden yolun taşlarını döşemiştir.