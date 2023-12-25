Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında açıklamalarda bulundu. TBMM'den terörü kınayan bildiriye imza atmayan CHP ve HDP/DEM'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar bizim gözümüzden siyasi kuklalardır. Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz." ifadelerini kullandı.