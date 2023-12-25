Teröristlerin tepesine bindik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava operasyonunu sınırda sevk ve idare etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı komutasında Türkiye'deki üslerden havalanan F-16 savaş uçakları, eş zamanlı olarak sınırı geçip Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etti. Mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi, 25 terörist öldürüldü. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 50-60 kilometre mesafede bulunan PKK/ YPG kontrolündeki Tirbesiye, Derik, Malikiye, Karaçok ve Kamışlı'daki PKK\YPG'ye ait petrol ve alt yapı tesisleri hava harekatıyla imha edildi. Örgütün kontrolündeki Udah petrol sahası ve Kamışlı'daki petrol sahaları harekâtın ardından kullanılamaz hale getirildi.Havada HİK uçaklarıyla kurulan karargâhtan yönetilen harekatta, toplamda 20 uçağın katılımıyla sınırdan 120 kilometre derinliğe inen F-16'lar Kandil'de (70 mil uzakta) örgüt yöneticilerinin gizlendiği mağara ve sığınakları imha etti. Yaklaşık 20 uçağın katıldığı harekatta, F-16'lara sınırda Adana'dan havalanan tanker uçakları eşlik etti. Havada yakıt ikmali yapan F-16'lar belirlenen koordinatlara bomba yağdırdı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Hiçbir terörist kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak. Evlatlarımızın intikamını alma irademiz tam.Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Can çekişen terör örgütü, son çırpınışlarını vermekte. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir" dedi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonla, "Bahoz Afrin" SİHA'yla etkisiz hale getirildi.Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman'da Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 139 timin yürüttüğü 'Kahramanlar-35' operasyonunda 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kış sığınakları tek tek imha edildi" dedi.