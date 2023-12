CHP’nin milli sporu her projeye takoz koymak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni pistin devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecek. Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için 1520 metre uzunluğunda çift tüplü TEM bağlantı tünelini inşa ettik. Kİmi çevrelerin ısıtıp ısıtıp "Dağ olmayan yere tünel yaptılar" diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel TEM bağlantı tüneli. Havalimanında tüm bu altyapı ve üstyapıyı en son teknolojiyle yeniledik. Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız.Türkiye'de muhalefetin tarihi, sadece seçim hezimetlerinin, sadece seçim skandallarının değil aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir. Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına her projeye çamur atmak, CHP ve siyasi akrabalarının milli sporu. Tarih, bizi haklı, onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilerin, tamamen safsatadan, tamamen kötü niyetli bir temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de şu anda ikinci pistini açtığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dır. CHP'nin sabık Genel Başkanı'nın, 'Uçak bile inmiyor' dediği, 'Tuz Gölü'ne alabalık tesisi' yapmaya benzettiği havalimanımız, bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. Engellemek için Gezi olayları dahil, sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız daha geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlar için de geçerli. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü durumda olurdu. Şayet Türkiye'yi duble yollar, otoyollar, demiryollarıyla donatmasaydık ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı ne turist sayımız 50 milyonu aşardı. Bu karşılaştırmaları uzatmak mümkün. CHP zihniyetinin, 'Gereksiz' dediği, 'İsraf' dediği ne kadar yatırım varsa hepsi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş, hatta yetersiz kalmaya başlamıştır.Havacılıkalanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye, terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağına 283 yeni nokta daha ekledik ve 130 ülkede 343 noktaya yükselttik.Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz.Esenboğa'ya devletin kasasından kuruş harcamadan 300 milyon euro'luk yatırım yapıyoruz. Havalimanımız 3'üncü piste kavuşacak.NeKandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı. Terör saldırılarıyla milleti bölme planlarının raf ömrü tükendi. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine ve milletin arasına nifak sokulmasına kesinlikle izin verilmeyecek.Herkim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Terörle yıldırılacağımız vehmine kapılanlara şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle mücadeleyi sürdüreceğiz.İştebir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yolgeçen hanı demiyor.Millete sürekli karamsarlık zerk eden felaket tellallarına aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı"yla taçlandırıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. İş yerine laf üretenlerden ülkeye ve millete hayır gelmez. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmayacağız.Terörleyol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, '3-5 oy alacağız' diye bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste 'terörist' dememek için kırk takla atan, kırk farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.Bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük yapan Turgut Özal siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız ve vizyonsuz eleştirilerin muhatabı oldu. "Ne gerek var?" eleştirisi en çok maruz kaldığı sorulardan biri oldu. Bu soruyu soranların niyeti, projelerin verimliliğini sorgulamak değil. Yapılan hizmeti, millete lüks görüyorlar. 'Yolla karın mı doyar?' diyerek komik duruma düştüler. Hatta 'Uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler' iftirasını atacak kadar muvazeneyi kaybettiler. Arşivlerde bu çapsızlığın, ufuksuzluğun izlerini muhakkak görürsünüz.