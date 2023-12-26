SON DAKİKA | Ankara’da PKK/KCK operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 20 şüphelinin Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltına alınmalarıma karar verildi. Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı ve talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.