Tek doğru bildiği terörle omuz omuza durmak

Kısa süre önce
şehit cenazesinden
çıkıp DEM
Parti ile ittifak
pazarlığına oturan
CHP Genel Başkanı
Özgür Özel, Manisa'daki şehit
cenazesinde ise vatandaşların
sert protestosu ile yüzleşti.
Öfkeli halkın arasından güçlükle
çıkan Özel, olayın ardından ilk
kez konuştu. Suçu kendinde değil
vatandaşta arayan Özel, "İsimleri
tespit ediliyor. CHP doğru bildiğini
yapacak" dedi.
DEM Parti ile aynı safta yer alıp
AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet
Partisi'nin yayımladığı "teröre karşı
ortak bildiri"ye imza atmayan CHP,
Manisa'da büyük bir öfke ile karşılaştı.
Kuzey Irak'ta şehit düşen
Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın
cenaze töreninde halk tarafından
toplu şekilde protesto edilen Özel,
alandan güçlükle çıkarıldı. Özel'in
Vali Enver Ünlü'nün makam aracına
binerek bölgeden uzaklaşması
gündem oldu.
CHP'DE KAFA DEĞİŞMİYOR
Memleketinde gerçekleşen protestonun ardından ilk kez konuşan Özel, vatandaşı hedef gösterdi. Ankara'da yaptığı açıklamada, protestocuları isim isim tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Özel, "CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullandı. Terör örgütü güdümündeki DEM Parti ile işbirliği yapabilmek için her türlü girişime devam eden Özel'in, suçu kendinden çok şehit cenazesine katılan vatandaşlarda araması pes dedirtti.