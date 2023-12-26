Tek doğru bildiği terörle omuz omuza durmak

Kısa süre önceşehit cenazesindençıkıp DEMParti ile ittifakpazarlığına oturanCHP Genel BaşkanıÖzgür Özel, Manisa'daki şehitcenazesinde ise vatandaşlarınsert protestosu ile yüzleşti.Öfkeli halkın arasından güçlükleçıkan Özel, olayın ardından ilkkez konuştu. Suçu kendinde değilvatandaşta arayan Özel, "İsimleritespit ediliyor. CHP doğru bildiğiniyapacak" dedi.DEM Parti ile aynı safta yer alıpAK Parti, MHP, İyi Parti ve SaadetPartisi'nin yayımladığı "teröre karşıortak bildiri"ye imza atmayan CHP,Manisa'da büyük bir öfke ile karşılaştı.Kuzey Irak'ta şehit düşenPiyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ıncenaze töreninde halk tarafındantoplu şekilde protesto edilen Özel,alandan güçlükle çıkarıldı. Özel'inVali Enver Ünlü'nün makam aracınabinerek bölgeden uzaklaşmasıgündem oldu.Memleketinde gerçekleşen protestonun ardından ilk kez konuşan Özel, vatandaşı hedef gösterdi. Ankara'da yaptığı açıklamada, protestocuları isim isim tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Özel, "CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullandı. Terör örgütü güdümündeki DEM Parti ile işbirliği yapabilmek için her türlü girişime devam eden Özel'in, suçu kendinden çok şehit cenazesine katılan vatandaşlarda araması pes dedirtti.