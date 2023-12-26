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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Tek doğru bildiği terörle omuz omuza durmak

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Tek doğru bildiği terörle omuz omuza durmak
Kısa süre önce şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti ile ittifak pazarlığına oturan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki şehit cenazesinde ise vatandaşların sert protestosu ile yüzleşti. Öfkeli halkın arasından güçlükle çıkan Özel, olayın ardından ilk kez konuştu. Suçu kendinde değil vatandaşta arayan Özel, "İsimleri tespit ediliyor. CHP doğru bildiğini yapacak" dedi. DEM Parti ile aynı safta yer alıp AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin yayımladığı "teröre karşı ortak bildiri"ye imza atmayan CHP, Manisa'da büyük bir öfke ile karşılaştı. Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenaze töreninde halk tarafından toplu şekilde protesto edilen Özel, alandan güçlükle çıkarıldı. Özel'in Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek bölgeden uzaklaşması gündem oldu.

CHP'DE KAFA DEĞİŞMİYOR
Memleketinde gerçekleşen protestonun ardından ilk kez konuşan Özel, vatandaşı hedef gösterdi. Ankara'da yaptığı açıklamada, protestocuları isim isim tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Özel, "CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullandı. Terör örgütü güdümündeki DEM Parti ile işbirliği yapabilmek için her türlü girişime devam eden Özel'in, suçu kendinden çok şehit cenazesine katılan vatandaşlarda araması pes dedirtti.
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Tek doğru bildiği terörle omuz omuza durmak
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