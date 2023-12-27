Şehit babasına hakaret etmişti: Can Ataklı’dan savcılık ifadesinde geri vites!

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayınlanan Can Ataklı'ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında sarf edilen olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun gerekçesiyle Can Ataklı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Can Ataklı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ataklı'nın ifade savcılığa ifade verdi. İfadesinde şehit babası hakkında söylediği sözlerin kendisine ait olduğunu belirten Ataklı, "Böyle bir suçlama ile karşılaştığım için çok üzgünüm. Söz konusu 9 saniyelik videonun önü ve arkası aslında hiçbir şekilde suç işleme kastım olmadığını, hep saygı duyduğum şehitler ve ailelerine hakaret içermediği görülmektedir. Nitekim o sözleri söylediğim anın hemen ardından 'Bu sözlerin elbette acılı babaya değil, ona mikrofon tutanadır' dedim" dedi.
ÖZÜR VİDEOSUNU ÖN PLANA ÇIKARDI
İfadesine gelen tepkilerden dolayı aynı YouTube kanalından videosunda üzülen, kırılan, öfkelenen tüm şehit ailelerinden özür dilediğini dile getiren Ataklı, " Şehit ailelerine saygısızlık, hakaret, kin ve nefrete sürüklemek, yalan bilgi yaymak suçları tarafıma atfedilmesinden derin bir üzüntü duydum. Yapılanın organize bir linç kampanyası olduğuna inanıyorum" dedi.
ÖZÜR VİDEOSUNUN DOSYAYA EKLENMESİNİ İSTEDİ
Can ataklı, "Bugüne kadar terör, şehitler ve şehit aileleri ile ilgili hiçbir zaman bir soruşturmaya uğramadım. 'Etki altında kalan şehit ailelerinden özür dilerim' başlıklı özür videomun soruşturma dosyasına eklenmesini, hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" diyerek suçlamaları reddettiğini belirtti. İfadesi sonlanan Ataklı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne adli kontrol tedbiri şartı uygulanması talebiyle sevk edildi.
"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEYE ATILMAKTADIR"
Sulh Ceza sorgusunda, söz konusu suçlamanın kendisine ağır geldiğini, belirterek "Şehit yakınlarına hakaret ettiğim iddiası ile suçlanmak bana ağır geliyor. 8 saniyelik bölümü yayınlıyorlar. Bu konuda can güvenliğim tehlikeye atılmaktadır. İkamet adresim sabittir. Kaçma şüphem yoktur" diyerek adli kontrol talebinin reddini istedi.
SERBEST BIRAKILDI
Sulh Ceza Hakimliği, Can Ataklı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.