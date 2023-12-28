CHP’li belediyeye rüşvet operasyonunda tutuklama sayısı 7’ye yükseldi

ALTIN ALDIRTMIŞ

Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde "İhaleyle bağlantılarım" yok diyen Davarcı'nın reklam ajansları sahipleriyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Davarcı'nın ajans sahiplerinden Süleyman Aydoğan'a spor ihalelerinin şartnamelerini sızdırıp ona göre ihale dosyalarını hazırlattığı, bunların karşılığında rüşvet olarak cep telefonu, onlarca çeyrek altın aldırttığı, lüks restoranlarda yediği yemek ücretlerini ödettiği tespit edildi.

AJANS SAHİBİNİN YANINDA ÇALIŞIYOR

Gözaltına alınan ve tutuklanan CHP Adana Gençlik kolları Başkanı Mete Çelebi'nin de tutuklanan reklam ajansı sahibi Semih Dizidar'ın yanında çalışıyormuş gibi gösterildiği belgelendi. Çelebi'nin belediyede hazırlanan ihale şartnamelerini Dizidar'a sızdırıp, birlikte hazırladıkları da gün yüzüne çıkartıldı.