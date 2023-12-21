CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Zeydan Karalar’ın kara kutusu Mürüvet Sızlı estetiğe 100 bin TL ödetmiş!

Rüşvet çetesinin başında, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı vardı. Çete lideri Sızlı'nın da bu bilgiler doğrultusunda hazırladığı ihale dosyasını belediyenin komisyonuna teslim ettiği ekipler tarafından tespit edildi. Bu yöntemle göstermelik ihaleleri son 2 yıldır 3 reklam şirketi dışında kimsenin de alamadığı öğrenildi.