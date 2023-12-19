Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
10:35
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine önceki gün yapılan rüşvet operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdığı reklam firmalarından aldığı milyonlar ile estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Sızlı'nın firmalara evinin kirasını ödettiği iddialar arasında yer alıyor. Başdanışman Sızlı'nın yanısıra CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi'nin de bulunduğu 10 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.