Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 10:35

CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine önceki gün yapılan rüşvet operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdığı reklam firmalarından aldığı milyonlar ile estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Sızlı'nın firmalara evinin kirasını ödettiği iddialar arasında yer alıyor. Başdanışman Sızlı'nın yanısıra CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi'nin de bulunduğu 10 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün şafak vakti düzenledi. Ekipler incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu.

CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

Eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda da Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "kara kutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile birlikte reklam firma sahiplerinin bulunduğu kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

İHALEYİ İPTAL ETTİLER

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz.

CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti. Bu sözler mecliste gergin anlar yaşanmasına neden olmuş ve Başkan Zeydan Karalar meclisi terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı. Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Karakutu başdanışman rüşvetle estetik yaptırmış!

HESABINA PARA AKTARILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonla detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 yıldır ecri misil yöntemiyle reklam verilen billboardlarların belediyeye yakın reklam firmalarına ihale yapılmadan peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA