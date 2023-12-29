Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde ’Çengel-5’ operasyonu! 187 ton kaçak/sahte alkol ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit edenlere yönelik "Çengel-5" operasyonları düzenlendi.

Çengel-5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı | Video

35 MİLYON VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Operasyonlar kapsamında; "15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu.