Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde ’Çengel-5’ operasyonu! 187 ton kaçak/sahte alkol ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit edenlere yönelik "Çengel-5" operasyonları düzenlendi.
Çengel-5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı | Video
35 MİLYON VERGİ KAYBI ÖNLENDİ
Operasyonlar kapsamında; "15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu.
12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçildi.
"SAHTECİLİĞE BULAŞANLARIN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabından "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu, 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.