Irak’ın kuzeyinde PKK’ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...

Son dakika haberleri: Türk Diplomat Köse'yi şehit eden PKK'lı Cemil Akar'ın restorandan kaçış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Elinde silahı ile kaçan terörist Cemil Akar an be an görüntülendi. Cemil Akar'a düzenlenen operasyon planının başlangıcı da işte o görüntüler oldu.
MİT ÇALIŞMA BAŞLATTI
MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Yapılan titiz incelemeler neticesinde teröristlerin, eylem sonrasında Erbil'den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi.
PKK'lı Akar'ın, Süleymaniye'nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı.
PKK/KCK'lı Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi | Video
MİT VE TSK'DAN ORTAK HAVA HAREKÂTI
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde icra ettiği ortak hava harekâtında Renas Derik Kod adlı Cemil Akar etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK'LI CEMİL AKAR KİMDİR?
Renas Derik Kod Cemil Akar, 2014 sonlarında illegal olarak Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK'nın sözde Özel Güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi. 2017'de Irak Mahmur'da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı'na intikal etti.