Video Haber PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi | Video
PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi | Video

PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi | Video

31.12.2023 | 10:08

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekâtında etkisiz hale getirildi.

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