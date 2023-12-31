PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi | Video
Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı Renas Derik kod Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekâtında etkisiz hale getirildi.
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