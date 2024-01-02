Milli yastan oyun havasına

Kuzey Irak'ta üs bölgelerinde geçen hafta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırıların ardından Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtı düzenleyerek büyük bir operasyon başlattı, birçok hedefi imha etti. TBMM'de siyasi partilerden AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi terörü lanetleyen ortak bildiriye imza atarken CHP, DEM Parti ile birlikte bildiriye imza atmadı. Operasyonlar sürerken, muhalefet durumu siyasi rant malzemesine dönüştürmeye çalıştı. PKK'yı lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarla milli yas ilan edilmesini istedi.Milli yas ilanını siyasi malzeme yapmaya çalışan CHP'li Özel ve İmamoğlu, dün gece ise Halk TV'de yayınlanan yılbaşı eğlence programına katıldı. Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu, sanatçıların oyun havasına iştirak etti. Özel ve İmamoğlu alkışlarla tempo tutarken müziğin ritmine de kendilerini kaptırdı. Müziğe ayak uyduran ikili, milli yas isterken yılbaşında ekranlarda böyle bir görüntü vermeleri seyirciler tarafından yadırgandı. CHP yandaşları ise programın 15 Aralık'ta çekildiğini ve banttan verildiğini söyleyip ön almaya çalışırken yeni bir skandala imza attı. Vatandaşlar, madem öyle neden yayınlanmasını ertelemediniz" diyerek sert tepki gösterdi.